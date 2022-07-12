В подавляющем большинстве такие случаи происходят после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура.

Из Лисичанска оккупанты вывозят коммунальную технику в неизвестном направлении.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"А тем временем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника. Ее не направляют на разборку завалов или ремонт коммуникаций", - отметил он.

По словам Гайдая, оккупанты вывозят приобретенную за последние годы технику в неизвестном направлении.

"Оставляют местное ЖКХ ни с чем. В подавляющем большинстве такие случаи происходят после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура", - рассказал глава ОВА.

Ситуация в Лисичанске:

4 июля 2022 года после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

6 июля 2022 года появилась информация о том, что В Лисичанске россияне вывозят людей в фильтрационные лагеря.

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