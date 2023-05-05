Из-за потерь они вынуждены использовать для боевых действий устаревшую технику.

Российские оккупанты еще имеют ресурсы для продолжения войны. В частности, страна-агрессор имеет запас техники, хотя она в них уже по большей части и устарела.

"Враг, к сожалению, еще имеет запасы и имеет возможность пополнять их, однако с каждым днем наши героические воины делают все, чтобы этот запас уменьшить", – сказал спикер восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, после успешных контрнаступательных операций украинских сил, в частности в Харьковской области, было затрофеено много вражеской новейшей техники. Теперь на многих направлениях армия России вынуждена использовать устаревшие БМП-1, БТР-60, танки Т-62 и тому подобное.

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"Наш год борьбы и уничтожения техники врага сказываются на его боевом потенциале, однако в количественном плане, к сожалению, хоть и несколько устаревшую технику, но он еще имеет", – добавил спикер ВСУ.

Он подчеркнул, что Бахмут остается главной целью захватчиков. На этом направлении они сосредотачивают основные свои атакующие усилия. За прошедшие сутки россияне 19 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Бахмута, совершили 229 обстрелов и два авианалета.

В то же время силы обороны уничтожили 133 интервента, еще 166 - были ранены. Кроме того, был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", три станции радиоэлектронной борьбы, две самоходные установки, две гаубицы, боевую машину пехоты и восемь полевых складов боекомплекта.

Потери России в войне в Украине

По данным Генштаба, по состоянию на утро 4 мая россияне недосчитались еще 5 танков (всего уничтожено 3707); 17 боевых бронированных машин (7216); 16 артиллерийских систем (всего - 2962); 3 реактивных систем залпового огня (547); 3 средств противовоздушной обороны (итого - 304).

В то же время, как говорится в отчете ORYX, по состоянию на апрель 2023 года с начала полномасштабной войны РФ потеряла в боях не менее 10 тысяч единиц военной техники. У Украины потери в технике меньше втрое, говорится в отчете ORYX.

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