Новая окраска вражеских кораблей затрудняет их идентификацию с помощью спутников.

Россия пытается замаскировать свои военные корабли, которые находятся на дежурстве в Черном море, используя новую схему окраски, которая затрудняет определение длины и формы судна.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив при этом, что новая окраска вражеских кораблей затрудняет их идентификацию с помощью спутников.

"Оккупанты закрашивают в черный цвет переднюю и заднюю часть кораблей для того, чтобы в ночное ремя суток было труднее визуально определить, какой именно это тип корабля", - заявил Плетенчук, отметив при этом, что такое окрашивание использовали еще во время Второй мировой, и зря оккупанты надеются, что это им как-то поможет.

Вражеские корабли в море

По состоянию на утро воскресенья, 16 июля, Россия увеличила количество носителей ракет "Калибр", находящихся на дежурстве в Черном море.

Как сообщили МВД Украины, Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море-с 9 до 11 единиц. Среди них - два ракетоносителя, общий залп составляет 12 "Калибров".

"Оперативная ситуация изменилась. Уже 11 кораблей в Черном море. А в Средиземном море есть один носитель крылатых ракет "Калибр", я так понимаю, он вернулся с пополнением запасов", – заявил в эфире национального телеканала спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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