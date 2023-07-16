Агрессор вывел в Черное море 11 кораблей.

По состоянию на утро воскресенья, 16 июля, Россия увеличила количество носителей ракет "Калибр", находящихся на дежурстве в Черном море.

Как сообщает МВС Украины, Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море – с 9 до 11 единиц. Среди них – два ракетоносителя, общий залп составляет 12 "Калибров".

"Оперативная ситуация изменилась. Уже 11 кораблей в Черном море. А в Средиземном море есть один носитель крылатых ракет "Калибр", я так понимаю, он вернулся с пополнением запасов", – заявил в эфире национального телеканала рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Вражеские корабли в море

1 июля на боевом дежурстве в Черном море находились две подводных лодки, на борту которых было восемь крылатых ракет "Калибр". Затем в составе корабельной группировки оккупантов количество ракетоносителей увеличилось до трех – к двум подводным лодкам присоединился надводный корабль. Суммарный залп "Калибров" вырос до 16 единиц.

Ракетную атаку враг направил по Одесской и Николаевской области: три "Калибра" силы противовоздушной обороны уничтожили над Черным морем.

2 июля 2023 года на боевом дежурстве в Черном море находились девять вражеских кораблей, среди которых были четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море находился один российский корабль без "Калибров" на борту. В Средиземном море на боевом дежурстве было до восьми кораблей противника, среди которых был носитель "Калибров". Общий залп - до 16 ракет.

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