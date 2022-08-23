Людей, въезжающих на временно оккупированные территории Запорожской области, россияне записывают как "беженцев".

Российские оккупанты косвенно заявили о "независимости" Запорожской области. Рашисты начали считать украинцев, которые въезжают на временно оккупированные территории, "беженцами".

Об этом сообщается в новом отчете Американского института изучения войны (ISW).

Так называемый "глава" оккупационной власти Евгений Балицкий подписал приказ, согласно которому граждане Украины, прибывающие в оккупированную Запорожскую область, признаются "лицами, ищущими временное убежище, на основании российского законодательства".

"Приказ требует регистрации граждан Украины и России по месту их жительства или места прибытия в оккупированных Россией частях Запорожской области и требует выдачи временных удостоверений личности всем "лицам без гражданства". Украинцы и россияне могут зарегистрироваться, если они представят доказательства своего заявления о временном убежище. Этот указ имеет различные последствия как для международного права, так и для внутрироссийского права. Международное право гласит, что беженец — это лицо из-за пределов страны (или лицо без гражданства), которое ищет "временное убежище" в другой стране, чтобы избежать преследования", - сообщили эксперты ISW.

Таким образом Россия пытается идентифицировать украинцев, которые въезжают на временно оккупированные территории Запорожской области, как "беженцев", которые якобы спасаются от преследований. По мнению специалистов, приказ Балицкого коснется граждан Украины, направляющихся в оккупированную Херсонскую область через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области.

"Приказ также де-факто идентифицирует Украину как отдельную страну от Запорожской области, как это определено оккупационными властями. Причисляя всех украинцев к беженцам, российские оккупационные власти создают новую правовую категорию, которая может иметь свои ограничения. Российские оккупационные власти могут использовать статус беженца для ограничения украинцев, временно возвращающихся на оккупированные территории после эвакуации с них", - добавили эксперты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ISW рассекретили, сколько оккупантам обещают за вступление в "добробаты".

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