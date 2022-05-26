Разборка завалов возле здания Харьковской ОГА / фото УНИАН
В Харькове в результате обстрелов российских оккупантов погибли четыре человека, еще 7 получили ранения.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - отметил он.
Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.