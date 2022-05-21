Противник открывал огонь по Сумскому району, отметили в областной военной администрации.

Враг более часа обстреливает Сумскую область из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, около 9:00 россияне со своей территории вели артобстрел территорий Белопольской общины.

"Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района. Все подробности позже", - отметил председатель ОВА.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Кремль не объявил Украине войну - враг утверждает, что идет "спецоперация", в частности, для "денацификации" граждан нашего государства.

Противник сначала атаковал военные объекты, а потом обстреливал и мирных жителей, в том числе в Сумской области.

В ООН уже зафиксировали в нашей стране гибель из-за агрессора 3 381 человека. В Организации отметили, что были ранены 3 680 человек.

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