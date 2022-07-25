На самом деле ничего кроме громких заявлений и подобных планов от россиян не происходит, говорят в мэрии города.

Кремль хочет сформировать "международный транспортный коридор" через Мариуполь и обустроить в городе новое кладбище.

Об этом свидетельствует "Концепция мастер-плана развития города", которую получили от источников в одном из разведывательных органов Украины журналисты "Донбасс Реалии".

План, разработанный в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, предусматривает восстановление Мариуполя в три этапа - до конца 2022 года, в 2023-2025 годах и до 2040 года.

На первом этапе в полностью разрушенном городе хотят восстановить жизненно необходимую инфраструктуру. Особое внимание уделено зоне размещения кладбища, для которого рекомендовано использовать территорию аэропорта.

На втором этапе предусмотрено строительство жилья, восстановление и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Увеличить количество населения, которое оккупационная власть оценивает в 150 тысяч человек, а законно избранное руководство города в 100-130 тысяч, планируют на 50 тысяч к 2025 году.

В ближайшие 18 лет россияне хотят построить железную дорогу Волноваха-Мариуполь и сформировать автомагистрали через Мариуполь на Крым и Одессу, которые называют "международным транспортным коридором" .

До 2040 года в российском правительстве хотят обеспечить "бюджетную эффективность и экономическую самодостаточность территорий города".

Советник городского головы Петр Андрющенко в комментарии "Донбасс Реалии" подчеркнул, что ничего кроме громких заявлений от россиян на самом деле не происходит. Пока речь не идет даже о восстановлении инфраструктуры, необходимой для начала отопительного сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: