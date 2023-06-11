Вчера вода отошла от трех сел Бериславского района – Николаевки, Львове и Ольговки.

На Херсонщине площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое, вода постепенно отступает.

Как сообщает Херсонская ОВА, вода постепенно отступает. Уровень затопления сегодня составляет 4,07 метра. Городские власти отмечают, что на правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых под водой оказались 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплены 14 населенных пунктов.

"Вода постепенно отступает от Херсонщины. Площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое: с 139 до 77,78 километра квадратных. В течение вчерашнего дня вода отошла от трех сел Бериславского района – Николаевки, Львова и Ольговки", - сообщила ОВА.

Как отметили в ОВА, понемногу осушаются пути между селами, однако не всеми еще возможно пользоваться.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали предварительно заминированную дамбу Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены.

Украинские власти сообщали, что оккупанты не занимаются вопросом эвакуации украинского населения. Впоследствии стало известно, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться.

В ООН назвали "неясной" причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС оставит большое количество полей без орошения. Пострадают молочные товарные комплексы, так как выращивать скот без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях невозможно.

11 июня стало известно о том, что херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы, аграрии озвучили страшный прогноз.

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