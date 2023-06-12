Удар по казацкому / фото Херсонская ОВА

В воскресенье, 11 июня, российские войска сбросили с самолетов авиационные бомбы на поселок Казацкое в Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. "Российская авиация ударила по Казацкому. На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая - вблизи детского сада", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в результате этой атаки пострадавших среди мирных жителей нет. Также они обнародовали снимки с места происшествия.

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Фото Обстрел Херсонской области 12 июня 2023
Фото Обстрел Херсонской области 12 июня 2023
Фото Обстрел Херсонской области 12 июня 2023
Фото Обстрел Херсонской области 12 июня 2023

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Как известно, 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, спровоцировав экоцид в Украине. На деоккупированных территориях Херсонщины объявили об эвакуации, спасатели, полицейские и волонтеры начали вывозить людей и животных из зон подтопления.

Жители левого берега, которые находятся под российской оккупацией, массово жаловались на то, что захватчики не только не помогали им эвакуироваться, но и мешали.

Войска РФ продолжали обстреливать Херсон, только вчера они атаковали лодку с гражданскими, убив трех человек и нанеся ранения 10.

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