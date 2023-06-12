Одна из них упала на детскую площадку.

В воскресенье, 11 июня, российские войска сбросили с самолетов авиационные бомбы на поселок Казацкое в Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. "Российская авиация ударила по Казацкому. На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая - вблизи детского сада", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в результате этой атаки пострадавших среди мирных жителей нет. Также они обнародовали снимки с места происшествия.

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Ситуация на Херсонщине - последние новости

Как известно, 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, спровоцировав экоцид в Украине. На деоккупированных территориях Херсонщины объявили об эвакуации, спасатели, полицейские и волонтеры начали вывозить людей и животных из зон подтопления.

Жители левого берега, которые находятся под российской оккупацией, массово жаловались на то, что захватчики не только не помогали им эвакуироваться, но и мешали.

Войска РФ продолжали обстреливать Херсон, только вчера они атаковали лодку с гражданскими, убив трех человек и нанеся ранения 10.

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