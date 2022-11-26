За прошедшие сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли города и села Херсонской области.

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов за сутки погибли два человека, еще 10 получили ранения.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, российские оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные помещения, торговое заведение и училище.

"Рашисты 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Под вражеским огнем оказались мирные населенные пункты области", - отметил он.

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Также россияне обстреляли Чернобаевку, Антоновку, Надднепрянское, Никольское, Зеленовку и Музыковку Херсонского района.

Кроме того, обстрелам за прошедшие сутки подвергся Берислав, в результате чего повреждены частные дома.

Также враг бил по Новоалександровке, Качкаровке и Костырке Бериславского района.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 2 жителей Херсонской области, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести", - рассказал председатель ОВА.

Ситуация в Херсонской области:

Противники захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области. Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление.

11 ноября 2022 года ВСУ зашли в Херсон. Противник после отступления не раз обстреливал освобожденный областной центр.

13 ноября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

14 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям находили в Херсоне растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи, что замедляет процесс восстановления связи.

16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.

15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.

19 ноября в Минцифры заявили о том, что в Херсоне враг разрушил практически все оптоволоконные узлы.

19 ноября в Херсонской области оккупанты ударили по пункту раздачи хлеба.

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