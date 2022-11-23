В одно из сел Херсонской области в течение предыдущих суток доставлены десятки раненых захватчиков, отметили в Генштабе украинской армии.

В поселке городского типа Каланчак Херсонской области в местной больнице уже не хватает мест для размещения раненых российских оккупантов.

В село Великие Копани в течение предыдущих суток доставлено около 40 раненых врагов, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков...", - говорится в сообщении.

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Противники захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области. Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление.

9 ноября стало известно, что захватчики решили отступить с правобережья Херсонской области на левобережье из-за очень серьезных проблем со снабжением. Уже 11 числа наши воины зашли в Херсон.

Противники после отступления не раз обстреливали освобожденный областной центр. 22 ноября в Офисе президента сообщили, что из-за врагов в течение суток в Херсонской области погибли три человека, а 10 получили ранения.

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