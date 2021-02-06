Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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«Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» - ежедневно, «Новотроицкое» - дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда российские наемники разблокируют движение по дорожному коридору», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вторую неделю подряд отслеживается увеличение пассажиропотока в контрольном пункте «Станица Луганская». С завершением локдауна количество пропущенных граждан возросло вдвое.
Так, в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы в КПВВ «Станица Луганская» оформили на временно оккупированную территорию 4290 человек, на контролируемую территорию - 4418 человек.
Через КПВВ «Новотроицкое» 107 граждан и 17 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 158 человек и 26 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.
«Кроме того, российско-оккупационные войска не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию», - отметили в ГПСУ.
Также пограничники выявили четырех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам.
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