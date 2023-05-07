Оккупанты продолжают базироваться в центрах культуры, библиотеках и детских садах, и размещают там украинцев с определенной целью.

Украинские военные рассказали, что оккупанты "эвакуируют" гражданских из прифронтовых районов захваченных территорий Украины для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, процессы эвакуации оккупантами местного населения на захваченных территориях Херсонщины продолжаются уже давно.

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В частности, сначала оккупанты вывозили местных, чтобы занять их дома, а затем, чтобы прикрыться ими в качестве "живого щита".

Кроме того, Гуменюк рассказала, что оккупанты продолжают базироваться в центрах культуры, библиотеках, детских садах, школах, базах отдыха и других заведениях, чтобы прикрываться детьми и гражданским населением.

"Все, что они считают для себя удобным расположением, они пытаются заселить так называемыми эвакуированными жителями: верхние этажи занимают мирные жители, на нижних базируются штабы оккупантов... они осознают, что по ним будут прилеты и именно так прикрываются в прямом смысле как живым щитом", - сказала глава пресс-центра.

По ее мнению, и недавно начатая эвакуация на оккупированных территориях Запорожья имеет такую же цель - сокрытие за гражданскими.

Оккупанты начали бежать из Украины и организовали особую "эвакуацию"

Как сообщал УНИАН, параллельно со своим бегством из прифронтовых оккупированных районов захваченных РФ областей Украины россияне начали процесс "эвакуации" гражданского населения из таких населенных пунктов.

В частности, еще раньше этот процесс стартовал на захваченной Херсонщине, а в последние дни активизировался и на оккупированных территориях Запорожья.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные и коллаборанты под прикрытием "эвакуации" из Запорожской области массово угоняют у местных гражданских автомобили и мародерят, в частности грабя магазины с оргтехникой.

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