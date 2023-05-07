Оккупанты в рамках своей "эвакуации" существенно набивают карманы украинским имуществом.

Российские захватчики и коллаборанты продолжают "эвакуацию" из временно оккупированных прифронтовых районов Запорожской области, массово воруя автомобили у гражданского населения и опустошая магазины с оргтехникой.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.

По данным Генштаба, в Михайловке сотрудники оккупационных финансовых учреждений эвакуируются сами и вывозят на похищенных у местных жителей легковых автомобилях все имущество.

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Кроме того, известно, что в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для вывоза представителей российских оккупационной администрации и "Народной милиции" вместе с их семьями.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили", - сказано в сводке.

Оккупанты собирают вещи из прифронтовых зон из-за контрнаступления

Как сообщал УНИАН, в предвкушении контрнаступления украинской армии российские захватчики начали бежать из прифронтовых оккупированных районов захваченных ими областей еще несколько месяцев назад.

В то же время, недавно оккупационные власти некоторых районов объявили о так называемой эвакуации местного населения.

В частности, 5 мая гауляйтер захваченной российскими террористами части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об эвакуации людей из десятков прифронтовых населенных пунктов, в частности Токмака, Энергодара, Родов, Васильевки и прочих н.п.

Также известно о подготовке оккупантов к эвакуации и на захваченной части Херсонской области

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