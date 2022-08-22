Сегодня "прилетало" по оккупантам в нескольких местах - Таврийск, Малокаховка, Каховка, Новая Каховка, Чернобаевка.

В Херсонской области оккупанты организуют переправу с барж, поскольку мосты под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в первой половине дня прилетало по оккупантам в нескольких районах области сразу. "Таврийск, Малокаховка, Каховка, Новая Каховка, Чернобаевка. Столбы дыма и много паники среди оккупантов", - отметил он.

"Кроме того, ВСУ еще раз доказали, что продолжается огневой контроль над мостами - несколько раз попали в Антоновский, который снова непригодный осуществлять планы россиян. Те уже свозят баржи - будут делать какое-то новое инженерное решение - переправа с барж. Функциональность такой "идеи" под вопросом. Но они как лезли, так и лезут, и до сих пор имеют значительный запас всего, чтобы терроризировать и нашу область, и соседние", - добавил Хлань.

Он отметил, что оккупанты обстреливают села из танков, "Градов". При этом отметил, что люди вынуждены уже практически жить в подвалах, связи нет, коммуникаций также.

Хлань отметил, что оккупанты продолжают пропагандистскую деятельность - раздают приставки к телевидению. "Продолжают показывать "празднование" дня своего аквафреша, люди стоят спинами, а в первых рядах привезенные неадекваты размахивают триколорами", - добавил он.

Хлань также сообщил, что появилась информация о планах оккупантов создать фильтрационные лагеря в Васильевке.

Как сообщал УНИАН, сегодня Вооруженные Силы Украины мощно ударили по Антоновскому мосту.

Вас также могут заинтересовать новости: