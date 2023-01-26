в тылу передовых позиций российских захватчиков отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев.

Российские оккупанты активно используют мобильные крематории, кремации проводят без идентификации и учета их погибших военных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"Учитывая катастрофическую ситуацию, которая сложилась, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. Кремации происходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов", - рассказала она.

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Таким образом, по ее словам, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой.

Потери оккупантов в Украине: подробности

Общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 26 января 2023 года ориентировочно составили около 123 тыс. 860 человек.

Россия во время боев за Соледар на Бахмутском направлении потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской Республики Ичкерия.

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