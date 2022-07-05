Павлушко напомнил об успешных ударах ВСУ по стратегическим для оккупантов объектам.

Россия впервые за восемь лет войны против Украины сталкивается с логистическими проблемами на фронтах.

Об этом пишет журналист InformNapalm, эксперт разведки по открытым источникам (OSINT) Антон Павлушко, напоминая об успешных ударах ВСУ по складам россиян на оккупированной территории и аэродрому в Мелитополе.

По словам эксперта, оккупантам для обновления сил теперь придется делать новые склады, которые все равно видят американские спутники. Сейчас ВСУ начинают "работать" по железнодорожным станциям, добавил он.

"Теперь придется менять тактику, уменьшать интенсивность снабжения, авиация начнет работать избирательнее и вообще - это уже совсем новая война. Смогут ли россияне вообще перестроиться? Это тебе не какие-нибудь кишлаки бомбить. А еще есть несколько красивых объектов в Крыму. А еще можно пройтись по российскому приграничью. Химарсенок прилетает, и все пылает. Как говорил Степан Андреевич: "Ничто не остановит Химарс, время которого настало". Россияне хотели повоевать с НАТО? Выгребайте!", - написал Павлушко.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему первые результаты контрнаступления ВСУ будут видны в августе. Накануне их анонсировал руководитель отечественной разведки Кирилл Буданов.

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