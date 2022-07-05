Тактический отход из Лисичанска абсолютно логичен, права на второй Мариуполь у нас нет, говорит военный эксперт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об "освобождении территории "ЛНР". Он утверждает, что российские военные контролируют украинский Лисичанск.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, первым порадовать и поздравить Путина решил Рамзан Кадыров.

Журналисты обращают внимание, что для президента России новости о Лисичанске подали под победным соусом, мол, "освободители" поставленной цели добились. Но вот о каком полном контроле города идет речь, не совсем понятно. В момент, когда прихвостни радовали Путина, в Лисичанске были украинские военные. Только вечером 3 июля в Генштабе ВСУ заявили, что наши защитники отошли от Лисичанска, то есть позже, чем начала об этом трубить российская пропаганда.

Рашисты радуются преждевременно, ведь с десятка целей, поставленных РФ, достичь удалось немного.

"Тактический отход из Лисичанска абсолютно логичен, права на второй Мариуполь у нас нет. Сжечь свое войско мы не можем. Мы не имеем права принеберегать жизнью своих воинов", - объяснил военный эксперт Петр Черник.

Да и то, что россияне называют "победой" и "освобождением", ничто в сравнении с их потерями.

"Основное задание гарнизонов в Лисичанске было сковать по максимуму живую силу противника, нанести максимальное поражение в живой силе и технике, выиграть время, чтобы дать ВСУ построить оборону на других направлениях, соответственно, создать условия для перехода в контрнаступление", - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Как говорит Черник, Северодонецк и Лисичанск выполнили свою стратегическую функцию, там "перемолото" очень много российской техники, вооружения и живой силы.

Теперь внимание РФ переключится на захват Донецкой области, считают эксперты.

Как сообщал УНИАН, 3 июля после тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

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