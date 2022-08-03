Правобережную группировку оккупантов могут заблокировать, перекрыв ей пути отступления назад, на левый берег.

ВСУ после того, как российская группировка на правобережной части Херсонщины сформируется, "закроют за ней двери".

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.

Он также предположил, что после этого будет уничтожена паромная переправа через Днепр в районе Антоновского моста.

"Что понтонный мост, что понтонная переправа - все равно нужен будет максимум один снаряд, чтобы ее уничтожить", - добавил он.

В отношении моста в районе Каховской ГЭС у Жданова похожий прогноз.

"Там надо будет уничтожить мост через шлюз. Плотину мы все равно не повредим, это настолько мощное сооружение, что ее если уничтожать, то только изнутри и только огромным количеством снаряда, чтобы она разрушилась", - пояснил эксперт.

По его словам, после удара по мосту через шлюз возможность оккупантов снабжать свою группировку будет практически закрыта.

Ранее стало известно, что на Херсонщине Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов уже 53 населенных пункта. В ОВА говорят, что практически вся деоккупированная территория подвергается постоянному обстрелу россиянами жилых домов, объектов инфраструктуры, школ, и положение в этих селах катастрофическое.