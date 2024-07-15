По словам военного эксперта, поселок удалось оккупировать из-за большой концентрации сил в районе Времовского выступления.

Российским войскам удалось оккупировать поселок Урожайное в Донецкой области из-за большой концентрации сил в районе Времовского выступления. Об этом в эфире Радио Свобода сказал соучредитель и аналитик проекта DeepStateUA Роман Погорелый.

По его словам, оккупанты пытались заходить в Урожайное с разных сторон.

"Дожали опять же под постоянным давлением с применением большого количества сил, кроме техники, пехоты. Техника очень часто работала как огневая поддержка сил личного состава противника, так же работала артиллерия, авиация", - отметил эксперт. Видео дня

Он уточнил, что для российской армии захват населенных пунктов на Времовском выступе имеют информационное значение. Так, Урожайное и Старомайорское были освобождены во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в августе 2023 года, поэтому российская армия стремилась их захватить, чтобы обесценить украинское контрнаступление.

"Они любой ценой готовы тратить большое количество своих сил, чтобы, как они заявляют, там обесценить, показать, будто к чему привело контрнаступление в этом районе. ... Если говорить более стратегически и тактически, например, Роботино, вообще, там никакой роли не играет. То есть они просто выравнивают линию, которая была там до того, как наши Силы обороны это все освободили. И скорее всего, это остановится... Пока что дальше Урожайного и Старомайорского они не смогли зайти", - рассказал Погорелый.

Оккупация Урожайного - что известно

Накануне аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации Уро жайного Донецкой области. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Впоследствии стало известно, что россияне также продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой Донецкой области и в Макеевке Луганской области.

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