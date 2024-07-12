Больше всего погибших и раненых - в Мирнограде.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Донецкой области, известно уже о пяти погибших и почти 20 раненых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 4 человека погибли и 9 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - написал он.

Филашкин подчеркнул, что второй день подряд под удар попадает Мирноград. Так, по предварительной информации, сегодня в городе было два попадания: возле административного здания и возле остановки общественного транспорта.

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"Сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых. Окончательное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", - отметил глава ОГА.

Кроме того, под обстрел попала Константиновка. "Там россияне попали по территории предприятия, убили 2 человека и 3 ранили", - написал Филашкин.

Впоследствии он сообщил, что россияне сбросили авиабомбу на Лиман, в результате чего четыре человека получили ранения. Бомба упала в частном секторе - есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили.

Кроме того, возросло количество жертв обстрела Мирнограда - сейчас там известно о 3 погибших и 10 раненых.

"Это - предварительная информация о вечерних обстрелах Донетчины, окончательные цифры еще могут отличаться", - подчеркнул глава военной администрации.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля в Донецкой области во время утренней атаки российские оккупанты убили трех человек.

Филашкин тогда заявил, что по предварительным данным, по меньшей мере три человека погибли в Покровске: есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли трое мужчин.

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