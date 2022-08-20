От работы отказываются, в частности, из-за большой вероятности попасть в ряды мобилизованных.

Во временно оккупированных городах Луганщины люди отказываются работать.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"От горожан постепенно поступает информация, что в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке и Кременной оккупанты имеют проблемы с рабочей силой. Люди отказываются работать, потому что постепенно становятся умудренные опытом. Знают, что не заплатят. Да, не все, но подавляющее большинство уже игнорирует предложения. Либо сами попали в заблуждение, либо имеют родственников или знакомых, которым тоже не выплатили обещанное. Города то небольшие, и связь какая-никакая, но есть. Кроме этого, останавливает населения и большая вероятность попасть в число мобилизованных. Организовать деятельность центров занятости у оккупантов получилось, а вот занять население – нет... Кстати, много "вакансий" за последние недели возникло и в органах внутренних дел оккупантов. Даже в населенных пунктах, захваченных в 2014 году. Существуют ли они на самом деле, открыты ли исключительно для мобилизации - станет понятным в ближайшее время", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день под контролем Украины находятся только два населенных пункта в Луганской области, но там постоянно идут боевые действия. По данным Гайдая, на Луганщине остаются ориентировочно 350 тыс. мирных жителей.

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