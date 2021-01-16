Разведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и Ющенко, и Януковичу.

Угроза со стороны России существовала задолго до начала войны на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом контрразведка предупреждала при всех руководителей.

Об этом сообщила в интервью Радио Свобода министр по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина.

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По ее словам, Россия длительное время прибегала к гибридным методам и устанавливала свою повестку дня на украинском полуострове путем финансирования преступных организаций, вывода крымских активов через фальшивые авизо.

Тогда СБУ создала оперативно-следственную группу, которая "делала все, чтобы прекратить действия" против суверенитета Украины. Сама Лапутина работала в оперативно-боевом подразделении "Альфа".

"И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно сделать предохранители, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации", – рассказывает она.

Разведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и Ющенко, и Януковичу.

"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации в отношении угроз. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009-е годы, относительно того, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", – сказала Лапутина.

Хронология оккупации Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: УНИАН