После пожара на нефтебазе в Севастополе у российских военных "высокая степень тревожности".

Подрыв логистики врага - один из элементов подготовки к масштабному наступлению ВСУ.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что после пожара на нефтебазе в Севастополе у российских военных "высокая степень тревожности", поэтому они пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности и сами выезжают из Крыма.

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"Мы уже замечали, что они (оккупанты – УНИАН) переориентируются на пункты базирования в сторону Новороссийска, потому что в севастопольских бухтах не чувствуют покоя и не чувствуют того устойчивого логистического обеспечения... То, что подорвана логистика врага, - один из элементов подготовки к мощным активным действиям Сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают. Поэтому враг чувствует, что у него подорваны ресурсы и начинает маневрировать", – подчеркнула Гуменюк.

Взрывы на нефтебазе в Севастополе

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба Вооруженных сил Украины, в результате масштабного пожара, который вспыхнул 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты в Севастополе, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей вместимостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим городом распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.

Также В Генштабе пояснили, что эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.

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