Враг постоянно применяет тактику двойных ударов, отметили в Силах обороны юга.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила журналистам на месте происшествия, что сегодня российская армия запустила по Одессе по меньшей мере две ракеты "Искандер".

"Произошла ужасная атака с использованием баллистического оружия - враг коварно атаковал Одесскую область, выпустив с территории временно оккупированного Крыма ракеты, вероятно, "Искандер-М"... Предварительно, известно о двух ракетах. В результате атаки произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне. По меньшей мере 10 частных домов получили повреждения...", - сказала Гуменюк.

По ее словам, тактика двойных ударов врагом применяется постоянно. В частности, в зоне ответственности Сил обороны юга украинские военные неоднократно фиксировали, как во время работы соответствующих служб на местах прилетов происходили повторные удары. Это касается, как артиллерии армии РФ - в прифронтовых регионах, так и ракетных ударов, например, на Николаевщине. "В Одесской области также очень часто во время работы спасательных служб им приходится переходить в укрытие во время повторной воздушной тревоги", - сказала военная.

Видео дня

По ее словам, предварительно известно, что в Одессе сегодня есть 14 погибших и 46 пострадавших, среди которых - медики и спасатели, которые прибыли на помощь после первого удара.

Гуменюк добавила, что баллистика сбивается очень сложно - это оружие, которое чрезвычайно тяжелое для поражения. По ее словам, за последнюю неделю по Одесской области было нанесено не менее четырех ракетных ударов (вместе с тем, что состоялся 15 марта) с использованием авиации, ракетами различного типа, которые враг направил, в том числе в направлении побережья. Это захватчики делают, чтобы, в частности, "проверить" готовность систем противовоздушной обороны. "Не исключительно, что готовился именно баллистический удар", - сказала Гуменюк.

Важные новости - Одесса сейчас в центре внимания

Напомним, в Одессе 15 марта из-за ракетного удара, нанесенного российской армией, погибло по меньшей мере 14 человек, почти полсотни получили ранения. Среди погибших фельдшер и спасатель, которые после первого удара прибыли на помощь пострадавшим.

Данные о количестве погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений, уточняются. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: