Уничтожено еще почти тысячу противников, отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

За минувшие сутки потери России в Украине в живой силе "ломанулись" к новой "красной линии" - почти пересекли отметку 380 тысяч противников.

Украинские воины ликвидировали еще 950 российских захватчиков, и теперь общие потери РФ на 25 января составляют примерно 379 610 человек, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

В ВСУ добавили, что противник потерял еще 42 боевые бронированные машины, 30 танков, 59 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одну реактивную систему залпового огня, 35 дронов оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

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Кроме того, украинцы "минусовали" четыре единицы вражеской спецтехники и 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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25 января - 701 день широкомасштабного противостояния между украинцами и россиянами.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте между нашими защитниками и россиянами произошло 58 боевых столкновений. По его данным, враг пытался идти в атаки на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

В Генштабе отметили, что защитники Украины дали достойный отпор противникам. Стоит отметить, что Россия на нашей земле понесла колоссальные потери. Общие потери РФ на 24 января 2024 года составляли примерно 378 660 захватчиков.

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