Больше всего штурмов враг совершил на Марьинском направлении

За прошедшие сутки, 25 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и российскими войсками произошло 82 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении оккупанты совершили 6 атак возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, но успеха не имели.

В то же время на Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении враг совершил 8 безуспешных атак неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении велись бои возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 25 атак. На Шахтерском направлении противник совершил 6 атак юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области, но успеха не имел. Еще три атаки наши войска отбили 3 атаки врага юго-восточнее Работиного на Запорожском направлении.

Кроме того, на Херсонском направлении силы в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Оккупанты несут значительные потери, но не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Враг совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты пытаются разведать нашу готовность и планируют будущие мощные атаки, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Business Insider считает, что Украина перевернула представление о необходимость доминирования в воздухе. США должны менять стратегию ведение войны, учтя события на российско-украинском фронте.

По словам экспертов, уход ВСУ от села Крахмальное Купянского района Харьковской области не создает угроз ни для города, ни для окружения группировки Сил обороны в этом районе.

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