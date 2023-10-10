В Кремле будут пытаться минимизировать малопопулярные шаги среди населения до проведения в марте 2024 года выборов президента.

Объявление очередной волны мобилизации до выборов президента Российской Федерации маловероятна. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, президентские выборы в России состоятся 17 марта 2014 года. Почти наверняка российский президент Владимир Путин снова будет участвовать в выборах, несмотря на то, что он еще публично не объявил о намерении баллотироваться.

"Существует предположение, что избирательная кампания Путина начнется неофициально в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечает разведка, что хотя выборы в России являются предметом вмешательства и контроля со стороны Кремля, они остаются основным инструментом для политической легитимизации.

"Почти наверняка избирательная кампания Путина будет сосредотачиваться на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от внешних врагов - это нарратив, который часто используется для оправдания действий государства и консолидации власти Путина", - сказано в сообщении.

В то же время, во время подготовки к выборам, Кремль почти наверняка будет стремиться минимизировать непопулярные политические шаги.

"Поэтому, крайне маловероятно, что какие - либо мобилизационные волны будут воплощены до президентских выборов в марте 2024 года", - считает разведка.

Выборы в РФ

Как сообщал УНИАН, в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах с результатом более 90% голосов. Песков заявил, что выборы в РФ - не демократия, а дорогая бюрократия.

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