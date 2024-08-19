Также Украина в рамках помощи получит тысячи патронов и сотни штурмовых винтовок.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в которую вошли система ПВО IRIS-T и беспилотники Vector. Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

В рамках помощи Украина получит:

одну систему ПВО IRIS-T SLS;

14 тысяч патронов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей;

16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR 308.

В пресс-службе правительства напомнили, что сейчас на военную помощь Украине потрачено уже примерно 5 млрд евро (2023 год) и около 1,6 млрд евро (2022 год). Еще около 2,9 млрд евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025-2028 годах.

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"С начала вооруженного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Германия поставила материальных средств со складов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро, что отражает оценочную стоимость замещения. Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на эту подготовку на сегодня составляют примерно 282 млн евро. Дополнительные расходы, которые здесь не подсчитаны, связанные с медицинским лечением раненых солдат", - добавили в сообщении.

Помощь Украине от Германии - что известно

Как писал УНИАН, посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство ФРГ не сокращать военную помощь Киеву. Дипломат подчеркнул, что безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.

В то же время Министерство финансов Германии отреагировало на распространенную в СМИ информацию о том, что Берлин не планирует в следующем году предоставлять Украине помощь.

В ведомстве отметили, что федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой таким образом, как это не делает ни один другой европейский партнер.

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