Антидроны, погрузчики: Украина получила новый пакет помощи от Литвы

Сегодня, 28 августа в Украину поступил новый пакет военной помощи от Литвы. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.
Отмечается, что в Украину поступили системы борьбы с беспилотниками, погрузчики, раскладушки для украинской армии.
"В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в Украину были поставлены боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, дистанционные системы детонации RISE-1, генераторы, детали легкого штурмовика L-39ZA "Альбатрос" в разобранном состоянии, погрузчики, прицепы, раскладушки, а также необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды.
В Минобороны Литвы отмечают, что с начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на более 647 млн. евро. При этом отмечается, что общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила миллиард евро.
Помощь Украине от Литвы
Как сообщал УНИАН, 24 августа премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой объявила о новом пакете военной помощи, который должен прибыть в Украину до начала сентября.
Она подчеркнула, что позиция Литвы такая же понятная, как и простая: Украина должна победить, Россия должна проиграть.
По ее словам, в новый пакет войдут системы ПВО ближнего радиуса действия, ракеты, оборудование для борьбы с дронами и другие виды оборудования, оружие и боеприпасы.