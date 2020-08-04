Боевики на Донбассе осуществили два провокационных выстрела из гранатометов у Майорска и Песков

С начала перемирия в рядах Объединенных сил потерь нет.

С начала текущих суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе осуществили два провокационных выстрела из подствольных гранатометов вблизи Майорска и Песков.

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Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

"Так, на Луганском направлении после 6:00 один выстрел раздался вблизи Майорска. А на Донецком ночью в 2:30 противник совершил один выстрел в направлении населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что украинские военные в ответ на эти провокации огонь не открывали.

Также в сводке сказано, что с начала действия режима прекращения огня отсутствуют боевые потери и раненые в рядах Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

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