К работам от ГСЧС привлечено 113 спасателей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по 9-этажке в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"По состоянию на 15:00 отдельные локальные очаги возгораний в девятиэтажном жилом доме, пострадавшем в результате обстрела, ликвидированы", - отметил глава ГСЧС

По его словам, продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов.

К работам от ГСЧС привлечено 113 спасателей и 22 единицы техники.

Известно, что во время разбора завалов спасены 3 человека, из них 1 ребенок.

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Эльмау (Бавария, Германия), который проходит в воскресенье, 26 июня.

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