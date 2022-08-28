Маломуж рассказал, какие цели преследует враг, нанося удары по крупнейшему городу востока Украины.

Россия варварскими обстрелами Харькова якобы наносит удары по "центрам принятия решений", только не в Киеве. Такой подход враг решил применить именно ко второму по численности населения городу Украины, поскольку он является мощным технологическим и военным центром, а также одним из символов страны.

Такое объяснение регулярным атакам на Харьков дал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

По его словам, с одной стороны РФ хочет посеять панику в городе, а с другой - уничтожить промышленность и оборонные предприятия. Также враг все еще надеется захватить Харьков, поэтому пытается создать условия для этого.

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"Таким образом, уничтожение, запугивание, постепенное продвижение к городу Харькову, а при удобной ситуации окружение и захват. Поскольку они видят, что перспектив захвата Харькова нет, они используют тактику террора. На примере этого города они показывают, что точно так же могут бить и по другим городам, включая столицу Украины. Вместе с тем предполагается, что Харьков может стать центром консолидации наших новых сил и средств, в первую очередь, военных, технологических, ремонтных, которые будут обеспечивать ремонт техники и вооружения Украины", - комментирует Маломуж.

Генерал отмечает, что враг видит готовность Украины контрнаступать на южном и харьковском направлениях, поэтому пытается проводить на упреждение массовую огневую подготовку путем нанесения системных ударов. Тем самым оказывается давление на жителей Харькова и других населенных пунктов, чтобы они требовали от власти перемирия и прекращения огня.

"Именно этой теме посвящен переговорный процесс, в первую очередь, неофициальный, Путиным с его партнерами, Эрдоганом или партнерами на Западе о готовности Украины к миру на условиях России. Для этого РФ понуждает Украину к миру, а Харьков - ключевой город в этом процессе", - убежден он.

Ранее советник ОПУ Алексей Арестович объяснил, почему обстрелы Харькова россиянами неизбежны. По его словам, из-за близкого расстояния Харькова к российской границе между запуском ракет и попаданием по городу проходит очень мало времени.