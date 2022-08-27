В Харькове жители пытаются адаптироваться к тому, что город постоянно обстреливают российские оккупанты.
Люди примерно понимают, где безопасные, а где опасные места, рассказал педиатр Евгений Комаровский в эфире "Апостроф TV".
Собеседник отметил, что все пытаются приспособиться.
"...Люди примерно понимают, где есть опасные и безопасные места. Они по звукам определяют, улетело или прилетело. Опять же, когда это длится полгода без остановки, организм к этому адаптируется. Люди в этом плане очень пластичны", - отметил медик.
Комаровский подчеркнул, что "жить с этим (с вражескими обстрелами - Ред.) очень тяжело".
Напомним, в конце июля Евгений Комаровский говорил, что российский президент Владимир Путин может захватить Харьков только в том случае, если от города останутся руины.
Врач отмечал, что в нашем государстве враги захватывали города целыми только из-за предательства.