Все люди в Харькове пытаются приспособиться к условиям, которые возникли во время войны, отметил медик.

В Харькове жители пытаются адаптироваться к тому, что город постоянно обстреливают российские оккупанты.

Люди примерно понимают, где безопасные, а где опасные места, рассказал педиатр Евгений Комаровский в эфире "Апостроф TV".

Собеседник отметил, что все пытаются приспособиться.

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"...Люди примерно понимают, где есть опасные и безопасные места. Они по звукам определяют, улетело или прилетело. Опять же, когда это длится полгода без остановки, организм к этому адаптируется. Люди в этом плане очень пластичны", - отметил медик.

Комаровский подчеркнул, что "жить с этим (с вражескими обстрелами - Ред.) очень тяжело".

Напомним, в конце июля Евгений Комаровский говорил, что российский президент Владимир Путин может захватить Харьков только в том случае, если от города останутся руины.

Врач отмечал, что в нашем государстве враги захватывали города целыми только из-за предательства.

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