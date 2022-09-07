Прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно.

В результате очередного обстрела российских захватчиков город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, второй раз за день остался без электроснабжения.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу", – подчеркнул мэр.

Как отметил городской голова, работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу на нет и нужно все начинать с начала.

"Прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно", – добавил Орлов.

Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать правила двух стен во время обстрелов, сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления.

Как сообщал УНИАН, вчера в Энергодаре раздался мощный взрыв. Город остался без света и воды.

Вечером стало известно, что оккупанты снова обстреляли Энергодар. Мэр города сообщил о многочисленных "прилетах". В частности, у "Газового Хозяйства", рядом с подстанцией "Луч", а также возле "Городского парка".

Утром 7 сентября часть города Энергодар Запорожской области оставалась без электроснабжения из-за повреждения подстанции "Луч".

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