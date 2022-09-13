Ремонтные службы уже работают над возобновлением водоснабжения.

Российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Известно, что три громады остались без воды, один район - без света.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Вечером войска РФ ударили по Никопольскому району. Повреждена линия электропередач", - написал он.

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Также Лукашук сообщил, что из-за обстрелов Марганецкая (г. Марганец), Томаковская и Мировская громады остались без воды.

"Ремонтные службы уже работают над возобновлением водоснабжения. Пострадавших нет", - отметил он.

Лукашук, ссылаясь на ОК "Юг", добавил, что от начала суток по Никополю было выпущено по меньшей мере 20 реактивных снарядов и 10 артиллерийских, калибра 152 мм, а по Червоногригоровской и Марганецкой громадах - более двух десятков реактивных и еще столько же крупнокалиберных снарядов.

"В других районах день прошел с тревогами, но, к счастью, без обстрелов", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Фейгин сделал неожиданный прогноз относительно войны в Украине.

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