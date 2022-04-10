Украинские защитники попали по "жирным" объектам оккупантов.

Украинские защитники дали россиянам достойный ответ на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли более 50 человек.

Как советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью Марку Фейгину, ВСУ ударили по 4 военным целям врага.

"В отличие от них, мы бьем чисто по военным целям. И они (украинские военные - УНИАН) очень хорошо попали в район Купянска и других городов, где скопления войск, которые должны прийти на помощь изюмской группировке. Все как положено, туда, по "жирным" целям", — сказал советник председателя ОП.

Арестович уточнил, что речь идет о командном пункте, складах с боеприпасами и топливом.

Удар по вокзалу в Краматорске: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В результате удара погибли по меньшей мере 52 человека, 109 человек были ранены. Среди погибших есть дети.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

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