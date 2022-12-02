Противники открыто ждут возможности максимально жестко заморозить нашу страну, полагают в Офисе президента.

Российская Федерация немного изменила тактику насчет нанесения ударов по Украине.

Противник ждет, когда в нашей стране ночью температура будет опускаться до около -10 градусов, чтобы заморозить людей, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк российской журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, план РФ "абсолютно людоедский".

"Мне кажется, что сейчас тактика России чуть-чуть поменялась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью просаживалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в это момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине", - сказал советник.

По словам Подоляка, грубо говоря, противники "открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится… даже не на энергетику как таковую, а на… отопление…".

Массированный обстрел Украины - что нужно знать

Россия с начала октября семь раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами.

Последняя вражеская атака произошла 23 ноября - оккупанты запустили более 70 крылатых ракет, 51 из них ликвидировали. Кроме того, были уничтожены пять беспилотников.

Ракеты попали в ряд энергетических объектов. Из-за вражеского удара люди в ряде областей остались без электро-, тепло- и водоснабжения. Позже ситуацию стабилизировали.

В Генштабе Вооруженных сил Украины предупредили, что нашей стране грозит новая атака противника.

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