Российские ракетные атаки особенно ужасны зимой, отметила американский дипломат.

Ракетные удары по Украине со стороны России по мирным украинским городам только усиливают решимость Соединенных Штатов Америки и украинцев.

Такие атаки особенно ужасны зимой, об этом сообщила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк в микроблоге Twitter.

"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия осуществила неизбирательные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - заявила посол США.

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Ракетный обстрел Украины со стороны РФ сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины.

Ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В результате атаки в Соломенском районе Киева поврежден частный дом, в Печерском районе - гостиница, а также повылетали стекла во "Дворце Украина". В Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион "Темп". Также, по данным мэра Виталия Кличко, в Киеве в результате ракетной атаки повреждены три школы и детсад.

В Киеве количество пострадавших составляет 22 человека, погиб пожилой мужчина.

В Хмельницком ракеты попали в военный объект и автозаправочную станцию, повреждены 13 жилых домов. Госпитализированы 8 гражданских лиц, из них - 22-летняя девушка в тяжелом состоянии.

В Николаеве полностью разрушены два жилых дома, еще 12 - повреждены. Ранения получили шесть человек, из них трое госпитализированы.

В Запорожье полностью уничтожен один частный дом, еще 4 - полуцелые. Кроме того, более 20 частных домов получили повреждения. Также получили ранения четверо гражданских, среди них беременная и 14-летняя девочка.

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