Версии о том, что атаки являются местью за какие-то действия Украины, – это нарратив пропаганды РФ.

Российские оккупанты выбирают для массированных ракетных ударов по Украине дни, когда на фронте происходят существенные изменения или важные события, или пытаются "подвязать" атаки под определенные даты.

Как объяснил в эфире телеканала FREEДОМ кандидат исторических наук, профессор Пражского муниципального университета, военный эксперт Юрий Федоров, подготовка к удару занимает несколько дней, поэтому версии о том, что атаки являются местью за какие-то действия Украины, – это нарратив пропаганды РФ.

"Первый удар был якобы приурочен к взрыву на Крымском мосту. Но это имеет определенное пропагандистское значение, потому что складывается впечатление, что такие удары несут месть за те или иные действия ВСУ. Но это сугубо пропагандистская версия, потому что подготовка удара занимает достаточно длительное время, несколько дней минимум", – подчеркнул Федоров.

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По словам эксперта, аналитические службы в Генеральном штабе РФ и в штабе ВВС России оценивают ущерб, нанесенный нашему государству предыдущим ударом, анализируют, где допустили ошибки, и выбирают новые цели.

"Пусть в Украине восстановят, что могут восстановить, а мы потом ударим еще раз, чтобы все время держать в напряжении и поражать те объекты, которые были восстановлены ранее", – объяснил Федоров логику оккупантов.

Военный эксперт отметил, что таким образом Кремль пытается заставить народ Украины давить на свое правительство, чтобы Киев капитулировал. Федоров подчеркнул, что такая тактика оказалась для России провальной.

Ракетные удары по Украине

С октября 2022 года Россия нанесла по Украине уже восемь массированных ракетных ударов. Последняя атака произошла 5 декабря.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из 70 ракет, выпущенных российскими войсками 5 декабря. Сообщалось, что 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 россияне выпустили из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс в районе Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Еще 22 крылатые ракеты типа "Калибр" запустили с кораблей Черноморского флота.

Позже в Генштабе ВСУ отметили, что Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и "Калибр".

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