Ответ Путина тем, кто говорил о 'рождественском перемирии': Сибига об обстреле Украины

Глава МИД Украины отметил, что Россия нанесла удар по энергетической системе.

Массированный обстрел Украины Россией в среду, 25 декабря, стал ответом российского диктатора Владимира Путина тем политикам, которые говорили об иллюзорном "рождественском перемирии". Одна из ракет и вовсе пролетела над воздушным пространством двух других государств, что подчеркивает то, что РФ представляет угрозу не только для нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Очередной массированный российский удар по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии", - написал он.

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Также Сибига отметил, что одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии. По его словам, так Россия напомнила миру, что она угрожает не только Украине.

Массированный обстрел Украины 25 декабря - важные новости

Напомним, что утром в среду, 25 декабря, РФ нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский поделился, что оккупанты задействовали во время атаки десятки ракет и более сотни ударных дронов.

Кроме того, из-за ракетной атаки РФ по Украине Польша привела в готовность боевые самолеты. В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что мониторинг за ситуацией в регионе осуществляется круглосуточно.

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