Оккупанты применили минометы и ПТРК.

Российские оккупанты в течение дня обстреляли четыре общины Сумской области, повреждены аграрное предприятие, линия электропередачи, частные дома.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Как отмечается, российские захватчики обстреливали общины в приграничной зоне из минометов и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Так, по Юношеской общине россияне били из миномета – зафиксировано 20 прилетов. "В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линия электросети", - сообщили в ОВА.

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В Хотинской общине в результате минометного обстрела (12 прилетов) повреждены шесть частных домов. В Белопольской общине зафиксировано два обстрела из миномета - 17 прилетов.

"Краснопольская громада: был удар из ПТРК (управляемая ракета) по территории громады, а также минометный обстрел – два прилета", - информирует ОВА.

Обстрелы Сумской области - последние новости

Как известно, Сумщина постоянно страдает от российских обстрелов. Кроме того, в конце декабря на территорию Украины пыталась проникнуть российская ДРГ - украинские военнослужащие вступили с ними в бой.

Вчера сообщалось, что войска РФ обстреляли молоковоз в Новослободской общине. В результате этой атаки погибли два мирных человека.

В конце марта они нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой по Белополью. Пострадал один человек, также подверглись разрушениям здания и газопровод.

В начале года российские захватчики сбросили с квадрокоптера две взрывчатки на териорию области. Всего за день они нанесли 94 удара.

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