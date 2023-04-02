Противники утром открывали огонь из минометов.

Российские захватчики убили двух гражданских жителей во время обстрела молоковоза в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации в воскресенье, 2 апреля. Отмечается, что ночь в регионе была тихая, но утром россияне вели обстрелы из минометов.

"В результате одного из обстрелов погибли люди", - говорится в сообщении. Так, в 5 утра российские военные террористы из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской громады - зафиксированы два прилета.

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"В результате обстрела погибли два человека (водитель молоковоза и экспедитор)", - рассказали в ОВА. Также с территории РФ оккупанты совершили минометный обстрел Краснопольской громады - зафиксированы два прилета.

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Россияне уже много раз обстреливали населенные пункты региона, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, 24 марта стало известно, что вражеские истребители Су-35 ночью запустили по Сумской области 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х - 31П. В результате вражеского удара по региону погибли два человека, а 10-получили ранения.

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