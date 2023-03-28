Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских.

Российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой по Белополью, в результате чего пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что враг продолжает обстреливать Белополье Сумской области.

"Россияне совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки. Также повреждены два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом", - сообщил Ермак.

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Руководитель ОП отметил, что в результате этого удара пострадал один человек.

"Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", - написал он.

Ночная атака по Украине сегодня-что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 27 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Атака "Шахедов" осуществлялась с Северного и юго-восточного направления.

Также истребители оккупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что Силы обороны уничтожили 14 из 15 ударных дронов "Shahed", запущенных Российской Федерацией. В частности, над Киевом сбито 12 дронов.

Также в Днепропетровской области ночью сбиты два дрона "Shahed", еще один попал в частное предприятие.

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