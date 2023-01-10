В течение дня враг нанес 94 удара по четырем громадам области.

Российские военные сбросили с квадрокоптера две взрывчатки на территорию Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в течение дня враг нанес 94 удара по Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадам.

"По Краснопольской громале враг ударил из ствольной артиллерии (12 прилетов) и из реактивной системы залпового огня (23 прилета). Также россияне сбросили две взрывчатки с квадрокоптера на нашу территорию", - сообщил Живицкий.

Видео дня

По его словам, Шалыгинскую громаду обстреляли из минометов и из ствольной артиллерии. По Белопольской громаде был минометный обстрел с территории России (12 прилетов). Председатель Сумской ОВА добавил, что по Юнаковской громаде противник вел также минометный огонь.

"Во всех случаях - без жертв и пострадавших", - отметил Живицкий.

Обстрелы Сумской области

Как сообщал УНИАН, российские войска ежедневно обстреливают приграничье Сумской области.

В частности, накануне враг нанес 144 удара. Под обстрелами были Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская громады. Повреждены четыре частных дома, школа и сельский клуб.

В декабре российские войска обстреляли похоронную процессию в Знобь-Новгородской громаде.

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