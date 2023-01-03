Всего противник обстрелял четыре громады области.

Российские оккупанты 2 декабря нанесли 70 ударов по приграничью Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем официальном Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, а также уничтожен автомобиль УАЗ.

"70 ударов нанесли россияне по приграничью из разных видов вооружения. А именно: Краснопольскую общину враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии. Всего было 42 прилета. По Шалыгинской общине армейцы РФ били из минометов, 3 прилета. Великописаревскую общину противник обстрелял из вертолета Ми-24. На нашей территории взорвались 5 ракет типа НУРС. Белопольская община: россияне вели огонь по приграничью из минометов 120 мм калибра, 20 прилетов", - проинформировал глава ОВА.

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Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 51 авиационный удар, в частности, применили 44 БПЛА Shahed 136, в эти сутки - 27.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что Россия планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе.

2 декабря российские захватчики обстреляли из танка центр Берислава, пострадали пять человек.

Кроме того, в ночь на 3 декабря оккупационные войска обстреляли Донецкую область. Под удар попали Дружковка и Краматорск.

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