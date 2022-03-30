За минувшие сутки полиция зарегистрировала 35 фактов обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Попасной, Золотого и Синецкого.

В бомбоубежище в Попасной в результате обстрелов российских оккупантов местные жители получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на полицию Луганской области сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Это произошло вчера, когда враг открыл огонь по многоэтажному дому в этом городе... В целом за прошедшие сутки полицией зарегистрировано 35 фактов обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое и Синецкий", - отметил он.

Гайдай подчеркнул, что россияне обстреливают мирное население из разного вида вооружений, в частности, совершают и авиаудары. Так в Лисичанске и Кременной в результате авиаударов повреждены около 20 частных домовладений.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную и Кременную. Кроме того, примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Известно по меньшей мере об одном погибшем, еще 5 человек спасли из-под завалов.

Вас также могут заинтересовать новости: