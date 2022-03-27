Российские захватчики всю ночь обстреливали Лисичанск, Северодонецк, Кремневую и Горный.

В городе Попасная оккупанты обстреляли из минометов собственные позиции, их попытки захватить Попасну и Рубежное провалились.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"В Попасной россияне обстреляли из минометов собственные позиции. Линия обороны на Луганщине без изменений, города под украинским флагом. Россияне не оставляют попытки захватить Попасную и Рубежное, но не смогли. В Рубежном пытались удержаться за счет артиллерии, из которой били по городу в течение ночи. Успеха не имели, вглубь города не продвинулись. В Попасной росармия хотела штурмовать город, однако атаку ВСУ отбили, противник понес потери. К тому же обстреляли собственные позиции из минометов", - написал он.

Также Гайдай сообщил, что российские захватчики всю ночь обстреливали Лисичанск, Северодонецк, Кремневую и Горный. В результате обстрелов в Лисичанске и Рубежном горело три жилых дома.

Из-под завалов в Рубежном спасатели деблокировали трех человек, их доставили в безопасное место.

В Рубежном и Северодонецке обнаружены двое раненых, оба доставлены в местные больницы.

Гайдай также призвал граждан не сжигать сухую траву. Он сообщил, что в результате обстрелов на Луганщине массово горит лесная подстилка и сухая трава. Вчера пылало около 15 гектаров. В Кременной был крупный пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его ликвидировали.

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются перестроиться и возобновить действия с блокирование Киева с юго-западного направления.

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