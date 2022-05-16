По его словам, эти ракеты имеют низкую точность попадания и "могут лететь непонятно куда".

Россия в дальнейшем будет чаще использовать для атаки городов самолеты и советские ракеты с низкой точностью попадания.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во время телемарафона.

По его словам, ранее враг атаковал Одессу с кораблей в Черном море и на оккупированных частей Крыма, но сейчас россияне чаще будут применять самолеты стратегической авиации.

"Скорее всего у них заканчиваются такие ракеты (современные, высокой точности – УНИАН), теперь они приступили к тому, что используют ракеты советского образца и именно с самолетов стратегической авиации", - сказал он.

По его словам, советские ракеты очень старые и имеют очень большое поражение.

"Есть образцы - 60-х годов прошлого столетия, поэтому эти ракеты могут лететь непонятно куда", - пояснил он.

Братчук считает, что открытие курортного сезона в Одессе пока не ко времени. Потому что, об этом можно говорить только после завершения войны. Наибольшая угроза от минирования побережья Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в результате ракетного удара по Одесской области сегодня утром пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок. Самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар.

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